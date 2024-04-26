Тревожная кнопка появилась на планшетах медиков Подмосковья | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 13:41 Тревожная кнопка появилась на планшетах медиков Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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Использование тревожной кнопки внедрили на планшетах бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи. Она дает возможность сотрудникам отправить незаметный сигнал о помощи в случае возникновения опасной ситуации во время вызова.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, первыми на место происшествия прибывают сотрудники скорой помощи, часто сталкивающиеся с агрессией во время своей работы. В связи с этим была введена тревожная кнопка на планшетах, всегда находящихся под рукой бригады.

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«При нажатии на нее сигал тревоги отправляется в круглосуточный оперативный отдел Станции скорой помощи. Диспетчер принимает вызов и передает его в полицию для реагирования», — добавил Сапанюк.

На данный момент информации о фактическом использовании тревожной кнопки не поступало. В прошлом году бригады скорой помощи были застрахованы дополнительно для обеспечения защиты их жизни и здоровья в рамках выполнения профессиональных обязанностей. Страхование включает в себя возможные случаи смерти, получение инвалидности или временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая в процессе трудовой деятельности.

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