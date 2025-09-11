Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 13 сентября

Ни одного лесного пожара не выявили в Подмосковье 10 сентября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, третий класс пожарной опасности установится на большей части территории Подмосковья с 11 по 13 сентября. При этом в Ногинском лесничестве ожидается четвертый.

В этот период температура днем будет подниматься до 21 градуса тепла днем и опускаться до восьми ночью. Ожидается почти безоблачная погода, без дождей.

Жителям напомнили, что при обнаружении пожара необходимо обратиться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 122.