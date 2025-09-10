Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 12 сентября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 9 сентября. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, третий класс ожидается с 10 по 12 сентября на большей части территории региона. При этом 11 и 12 сентября в Виноградовском, Егорьевском, Ногинском и Шатурском лесничествах будет четвертый.

В этот период температура будет подниматься до 20 градусов тепла днем и опускаться до семи ночью. Ожидается безоблачная погода, без дождей.

Жителям напомнили, что сообщить о возгорании можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.