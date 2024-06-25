Сегодня 10:23 Третий класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 27 июня Фото: Unsplash
Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что в лесах Московской области до 27 июня установится третий класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется до +19-+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12-14 градусов.
В Комлесхозе напомнили, что при обнаружении возгораний, следует незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор
Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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