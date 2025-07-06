Третий класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья 8 июля
Ни одного возгорания за минувшие сути в лесах Подмосковья не выявили. В регионе обновили прогноз по пожарной опасности, продлив его до 8 июля, сообщил региональный Комлесхоз.
Во вторник на всей территории Московской области ожидается третий класс угрозы возгораний.
Температура воздуха до 8 июля составит +17-30 градусов днем, ночью — +14-19. Синоптики обещают небольшую облачность, возможны небольшие дожди.
В случае обнаружения возгораний в лесах жителей и гостей Московской области в ведомстве призвали звонить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.
Напомним, что ранее Комлесхоз Подмосковья делился прогнозом пожарной опасности до 7 июля включительно.
Зоозащитники Сургута пожаловались на держащего льва на участке блогера Магомедова
Открытый урок о начале Курской битвы прошел в школе № 29 в Химках
Лекция ко дню присоединения Астраханского ханства к России прошла в Химках
Депутат Инна Монастырская из Химок поучаствовала в форуме детских школ искусств
Девушка погибла при падении с горы Маяк в Челябинской области
«У нас всегда были добрые и своеобразные отношения». Путин — об общей истории России и США
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте