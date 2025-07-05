Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности до 7 июля

В лесах Московской области 4 июля возгораний не зафиксировали. Специалисты сделали прогноз на ближайшие дни с учетом погодных условий.

Сегодня на всей территории региона ожидается второй класс пожарной опасности. В понедельник, 6 июля, в большей части Подмосковья установится третий уровень угрозы, а в Бородинском, Виноградовском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — второй. Также третий класс опасности охватит чащи Московской области во вторник, 7 июля, в Виноградовском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах прогнозируют второй.

Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +19 до +25 градусов днем и от +18 до +27 градусов ночью. Ожидается переменная облачность со значительными прояснениями, возможны дожди и порывистый ветер.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения возгораний необходимо сообщать по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.