Третий класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья 4 и 5 июля

На большей части территории Московской области 4 и 5 июля спрогнозировали третий класс пожарной опасности. В Комлесхозе уточнили, что уже 6 числа в лесах установится первый класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется до +34 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16-+23 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, в пятницу возможны ливни с грозами и усилением ветра.

Жителям и гостям региона напоминают, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он также напомнил, что в лесах установлены фотоловушки, которые работают круглосуточно.

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