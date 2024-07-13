Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в выходные

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Третий класс пожарной опасности ожидается на большей части территории Подмосковья в выходные. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

В воскресенье, 14 июля, в Бородинском, Волоколамском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах прогнозируется первый класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — второй. На большей территории региона — третий.

В понедельник, 15 июля, на большей части территории Московской области класс пожарной опасности снизится до первого, в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Наро-Фоминском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес» ожидается второй.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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