Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье с 14 по 16 июля

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Третий класс пожарной опасности прогнозируется на большей части территории Подмосковья с 14 по 16 июля. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

В понедельник, 14 июля, на всей территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. Во вторник, 15 июля, этот показатель снизится до второго класса, однако в Бородинском и Шатурском лесничествах по-прежнему действует третий, и лишь в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском и Ногинском лесничествах — первый.

16 июля на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — первый, в Бородинском, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — третий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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