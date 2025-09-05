Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 сентября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 4 сентября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в областном комитете лесного хозяйства, с 5 по 7 сентября температура в Московской области будет подниматься до 18-23 градусов тепла и опускаться до восьми по ночам. В этот период синоптики спрогнозировали переменную облачность, без дождей.

Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо обратиться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или единому номеру вызова экстренных служб 112. За поджог, приведший к пожару, предусмотрены штрафы.