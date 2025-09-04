Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 сентября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Московской области 3 сентября. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в областном комитете лесного хозяйства, третий класс пожарной опасности спрогнозировали с 4 по 6 сентября. В этот период температура днем будет подниматься до 22 градусов тепла, а ночью — опускаться до шести. Ожидается переменная облачность, без дождей.

Жителям напомнили, что сообщить о пожаре необходимо по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.