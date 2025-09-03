Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 5 сентября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 2 сентября. В ближайшие дни в регионе установится прийти класс пожарной опасности.

Как рассказали в регионально комитете лесного хозяйства, третий класс пожарной опасности установится на всей территории Московской области с 3 по 5 сентября. Температура воздуха в этот период будет подниматься до 19 градусов днем и опускаться до восьми ночью. Ожидается переменная облачность, без дождей.

При обнаружении возгорания жителей призывают сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или единому номеру вызова экстренных служб 112.