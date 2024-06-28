Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 июня

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Третий класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья с 28 по 30 июня. Об этом сообщили в Комлесхозе Московской области.

Сегодня и в ближайшие дни температура прогреется до +27-+30 градусов.Ночью столбики термометров опустятся до +15-+19 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди.

Жителям и гостям Московской области напоминают, что при обнаружении возгораний необходимо звонить по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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