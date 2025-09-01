Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 сентября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 31 августа. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как сообщили в областном Комитете лесного хозяйства, с 1 по 3 сентября на большей части территории региона установится третий класс пожарной опасности. При этом 1 сентября в Талдомском лесничестве ожидается второй.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 26 градусов тепла и днем и опускаться до 10 по ночам. Ожидается переменная облачность с прояснениями, возможны небольшие дожди.

Жителям напомнили, что сообщить о возгорании можно по номеру 112.