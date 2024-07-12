Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 14 июля

Фото: Медиасток.рф

В минувший четверг, 11 июля, в лесах Подмосковья выявили одно возгорание. Его потушили в Ступине вблизи поселка Белопесоцкий. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах региона с 12 до 14 июля.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 29 градусов днем и опустится до 17 ночью. Ожидается малооблачная погода, в выходные возможны кратковременных ливни.

«В старину 12 июля отмечали Петров день. Сеяли  редьку и приметили, что полотенце, подаренное в этот день — сильный оберег для дома и семьи», — добавили в ведомстве.

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