Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 14 июля

В минувший четверг, 11 июля, в лесах Подмосковья выявили одно возгорание. Его потушили в Ступине вблизи поселка Белопесоцкий . В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах региона с 12 до 14 июля.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 29 градусов днем и опустится до 17 ночью. Ожидается малооблачная погода, в выходные возможны кратковременных ливни.

«В старину 12 июля отмечали Петров день. Сеяли редьку и приметили, что полотенце, подаренное в этот день — сильный оберег для дома и семьи», — добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».