Лесной пожар потушили в Белопесоцком
Система видеомониторинга помогла обнаружить лесной пожар в Ступинском участковом лесничестве 11 июля. Возгорание в четырех километрах от поселка Белопесоцкий оперативно затушили.
На место направили пять единиц техники и 11 пожарных. Им потребовалось почти четыре часа, чтобы ликвидировать возгорание.
Пожар был низовым и произошел из-за действия человека. Охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. За поджог предусмотрены штрафы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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