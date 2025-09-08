Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 10 сентября

Ни одного пожара не выявили в лесах Подмосковья 7 сентября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном комитете лесного хозяйства, с 8 по 10 сентября на всей территории области установится трений класс пожарной опасности.

В этот период температура будет подниматься до 24 градусов днем и опускаться до восьми по ночам. Ожидается безоблачная погода, без дождей.

«Наши предки считали, что поставить 8 сентября дома ветку рябины — к добрым отношениям в семье», — рассказали в ведомстве.

Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания следует обратиться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.