Третий этап соревнований по киле прошел в Люберцах

На стадионе «Орбита» в Дзержинском городского округа Люберцы 28 июня прошел третий этап Центральной лиги килы. В соревнованиях приняли участие шесть ватаг из Подмосковья, Москвы и Владимирской области.

По итогам третьего тура турнирную таблицу возглавляет ватага «Наш дом» из Раменского, на втором месте — «Любера» из Люберец, на третьем — команда «Северный человек» из Чехова. Хозяева поля ватага «1380 килАтонн» из Дзержинского сохранили четвертое место.

«Я люблю килу за то, что это красивая, очень динамичная и зрелищная игра. И за то, что на поле всегда царит дух братства, дух чести, дух стойкости — те лучшие качества, которые игроки проявляют в пылу схватки», — сказал президент Федерации килы России Дмитрий Черняк.

Он напомнил, что возрождение интереса к русской командной игре с мячом началось в Московской области, и регион по-прежнему является флагманом развития килы в России.