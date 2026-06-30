Третий этап RDRC пройдет на автодроме в Быкове

Сообщается, что третий этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу состоится 4 и 5 июля на автодроме RDRC Racepark в Быково (Раменский городской округ). Об этом рассказала пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На гоночном уик-энде будет отмечена середина сезона 2026 года. Второй этап соревнований показал, что новички не уступают опытным гонщикам, а уровень конкуренции вырос во всех классах. Среди призеров второго этапа — подмосковные гонщики Игорь Гейнрихс, Александр Альбин, Павел Геркин, Сергей Савченко, Александр Миронов и Александр Королев.

В рамках каждого этапа RDRC проходят заезды нескольких серий: «Про» — для профессиональной техники с каркасом безопасности, «Про Стрит» — для самых быстрых дорожных машин, «Стрит» — для широкого спектра дорожных автомобилей, «Клуб» — для кастомной техники с механической трансмиссией и «Мото» — для мотоциклов. На третьем этапе также состоится масштабная мото-выставка.

Для зрителей организованы комфортные трибуны и премиум-зона, ресторанный дворик, большая парковка, а также детский городок с аниматорами, качелями и батутом. Гостей ждут дрифт- и дрэг-такси, автограф-сессии пилотов и доступ в технический парк.