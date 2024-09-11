Третий этап парусного турнира провели на Пестовском водохранилище в Мытищах

В акватории Пестовского водохранилища состоялся третий этап международных соревнований по парусному спорту Tenzor International Cup. Золотой кубок во второй раз завоевала команда «Ахмат».

Участники международных состязаний показывали свои навыки в мини-турнире по виртуальной регате, демонстрировали мастерство в командных матчах по водному полу и настольному теннису. Для яхтсменов организовали семинар по правилам парусных гонок с главой коллегии ампайров Невеном Бараном.

В рамках турнира организовали и детские соревнования Tenzor Cup Junior. В водных эстафетах на «Оптимистах» и сапах состязались 31 ребенок и 12 родителей.

По итогам соревнований золотой кубок второй год подряд получила команда «Ахмат» и ее участники Александр Божко, Хасан Хаджиев, Рамиль Шафигуллин, Роман Константинов и Евгений Егоров, второе место завоевала команда Bars Sailing Team c Максимом Батраковым, Егором Зуевым, Ильей Полищуком и Богданом Бабенко, почетный бронзовый кубок достался интернациональной команде Zid art Sailing Team и ее яхтсменам Зорану Пауновичу, Константину Беспутину, Даниилу Банаяну и Дастину Бальдевайну.

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