Третий этап городского футбольного турнира начался в Подольске

На стадионе «Весна» стартовал третий этап футбольного турнира «Короли дворовых площадок». В этот раз за главный трофей сразились команды в возрастной категории до 20 лет (2006 года рождения и моложе).

Всего в турнире приняли участие 14 команд. На поле одновременно находились шесть человек: вратарь и пять полевых игроков. Соревнования шли на четвертинках поля параллельно, что позволило проводить несколько матчей одновременно.

Команды были распределены на четыре группы: две группы по четыре команды и две — по три. По итогам группового этапа победители вышли в полуфиналы. Затем определятся финалисты и участники матча за третье место. Победитель финала получит кубок.

Обслуживали матчи два арбитра из ПФФ — Сергей Иванов и Игорь Щеглов, которые регулярно работают на любительских турнирах округа. Победителем этапа стала команда «Огурцы». Следующий этап турнира запланирован на 11 июля.