Третий этап фестиваля семейного чтения прошел в Лобне

В Музее мозаики городского округа Лобня состоялся третий этап VII Фестиваля семейного чтения. Занятие приурочили к двум важным датам в истории Великой Отечественной войны: Дню полного снятия блокады Ленинграда и Дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Участники встречи познакомились с произведениями, которые отражают события и переживания того времени. Были прочитаны рассказ Елены Верейской «Белая шубка», стихотворения Ольги Берггольц «Сестре» и «Ленинградский салют», произведения Маргариты Агашиной «Второе февраля» и Татьяны Лавровой «Девочка, прошедшая войну». Атмосферу встречи дополнила песня «На Мамаевом кургане тишина…», посвященная героическим событиям Сталинградской битвы.

Завершилось мероприятие чтением рассказа Сергея Алексеева «Буль-буль!», который эмоционально и проникновенно исполнил Федор Пустов.

Напомним, что в рамках фестиваля запланированы новые мероприятия: 8 февраля — ко Дню российской науки;

9 февраля — сказочная перезагрузка «Снежная королева»; 15 февраля — закрытие фестиваля.

Для участия необходима предварительная запись. Телефон для справок: 8 (926) 842 70 39. Возрастное ограничение: 6+.