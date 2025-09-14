Третий день голосования в Совет депутатов начался в Дмитрове

В Дмитровском округе продолжаются выборы в окружной Совет депутатов. Особое внимание уделили избирателям с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры, которые прошли обучение, помогают слабовидящим людям на участке № 245.

А в библиотеке на участке № 259 помогают родителям, которые пришли проголосовать всей семьей. В холле транслируют мультфильмы, пока мамы и папы делают важный выбор.

На участке № 3720 для юных гостей приготовили коробку сюрпризов.

«Это мы приготовили для детишек брелоки, значки, наклейки, фигурки героев популярных мультфильмов. Вчера угощали детей конфетами», — рассказала председатель комиссии Юлия Бирюкова.

По мнению председателей УИК, пик активности придется на воскресенье. Они говорят, что настроение у всех прекрасное.

«Вчера было много улыбок. Люди признавались, что для них выборы остаются праздником. Для тех, кто постарше — с детства, для молодых — потому что они помнят, как ходили голосовать их родители», — отметила председатель Ольга Ланская.

Истории избирателей у всех разные. Молодой человек на участке № 249 рассказал, что хочет, чтобы Дмитров оставался красивым и зеленым. Дмитровчанка Юлия пришла на участок № 250 с детьми — Региной и пятилетним Богданом. Право опустить заполненный бюллетень в урну она доверила сыну.

Алина Саблина ждет рождения сына, поэтому решила воспользоваться электронной системой на сохранении в роддоме.

«Я не могу остаться равнодушной к тому, что происходит в городе, где я живу. Пара минут на „Госуслугах“ — и ты проголосовал, твой голос учтен. Это очень удобно и надежно», — объяснила она.

«Для нас крайне важно, что выборы проходят в спокойной и доброжелательной обстановке. Это говорит о зрелой гражданской позиции дмитровчан. Люди приходят на участки целыми семьями, понимая, что от их решения зависит будущее нашего общего дома — Дмитровского округа. Создание комфортных условий для всех избирателей, включая маломобильных граждан и молодые семьи, — наш приоритет», — прокомментировал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.