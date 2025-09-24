Третий белый ночной забег пройдет в Пестовском парке в Балашихе

4 октября в 21:00 в Пестовском парке городского округа Балашиха состоится третий белый ночной паркран, организованный атлетами клуба «ЖеRunners». Это мероприятие обещает стать ярким событием для любителей бега и активного образа жизни, объединяя участников в уникальной атмосфере ночного забега.

Одной из особенностей данного паркрана станет дресс-код: все участники должны выйти на дистанцию в белой одежде и с включенными фонариками. Это создаст завораживающее зрелище, когда бегуны, освещая путь своими фонариками, будут двигаться по ночным тропам парка. Также для участников предусмотрен розыгрыш тематических сувениров, что добавит элемент неожиданности и радости в это спортивное событие.

Клуб «ЖеRunners» активно развивает беговое сообщество в Балашихе, организуя не только регулярные пробежки, но и масштабные мероприятия. За два года своего существования клуб провел уже три марафона у дома, два из которых прошли под флагом «ЖеRunners». Самый массовый марафон собрал почти 400 участников в феврале 2025 года, что свидетельствует о растущем интересе к бегу среди местных жителей.