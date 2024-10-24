Треть нового состава Общественной палаты утвердили в Жуковском

Окончательное формирование палаты, в которую войдут 30 представителей города, завершится после утверждения оставшихся 10 кандидатов Общественной палатой Московской области.

Отметим, что процесс отбора кандидатов включал очные собеседования, проведенные членами Общественной палаты Подмосковья Олегом Стоговым, Артемом Репяховым и Петром Ульяновым. Основное внимание уделялось опыту общественной работы и реализации общественно значимых проектов.

Напомним, что прием документов от кандидатов в члены городской Общественной палаты Жуковского проходил с 26 апреля по 25 мая 2024 года.

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