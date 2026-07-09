Треть котельных подготовили к отопительному сезону в Люберцах

В Люберцах активно ведется подготовка к отопительному сезону. На сегодняшний день из 88 муниципальных котельных полную проверку и гидравлические испытания прошли 29 объектов: они полностью готовы к запуску.

Специалисты проводят плановые ремонтные работы на котельной в поселке Октябрьский на улице Красное Знамя. Объект, введенный в эксплуатацию в 2013 году, обеспечивает теплоснабжение 18 многоквартирных домов и нескольких социальных учреждений.

Ремонтные бригады уже приступили к чистке фильтров, диагностике насосного оборудования и проверке горелок. Все работы выполняются в рамках ежегодного плана подготовки к зиме.

«Наша главная задача — повысить надежность теплоснабжения и исключить любые сбои в период пиковых морозов. Каждый житель должен получать качественный ресурс в полном объеме», — отметил глава округа Владимир Волков.

Оставшиеся мероприятия по подготовке котельных планируют завершить до конца августа. Это позволит гарантировать стабильную работу системы теплоснабжения в течение всего осенне-зимнего периода.