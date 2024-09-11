Тренировочную эвакуацию пациентов провели в 3 отделениях Мытищинской больницы

Внеплановые учения по противопожарной безопасности прошли в больнице Мытищ. Эвакуацию пациентов организовали медики хирургического корпуса, родильного дома и регионального сосудистого центра.

В Мытищинской больнице в очередной раз прошли внеплановые противопожарные учения. Экстренно эвакуировать всех пациентов при возникновении возгорания — задача сотрудников хирургического корпуса, родильного дома и регионального сосудистого центра. Медики среагировали оперативно.

Участникам учений напомнили, как пользоваться огнетушителем и другими техническими средствами, оказывать первую медицинскую помощь.

Отлично и слаженно сработали сотрудники родильного дома. Там включилась автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией. Персонал родильного дома показал хорошие результаты: сотрудников, рожениц и новорожденных вывели из здания за считанные минуты.

После учений медикам Мытищинской больницы еще раз показали, как применять средства первичного пожаротушения. Аналогичные учения в ближайшее время пройдут и в поликлиниках городского округа.



Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».