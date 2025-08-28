Тренировку на сайклах на свежем воздухе проведут в День города в Балашихе

6 сентября Балашиха отпразднует 195-летие со дня основания. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа, которая развернется на нескольких площадках.

В Вишняковском парке с 10:00 до 18:00 пройдут сайкл-тренировки на свежем воздухе под руководством известных спортсменов. Среди них: сертифицированный сайкл-инструктор международного образовательного центра TOP-EuroFit Иван Юдинцев, презентер международной конвенции Russian Fitness Fair Ольга Муранова, сооснователь компании Cycle Generation и Power Generation Артем Балыбердин, а также старший элит-тренер сети фитнес-клубов Crocus Fitness и презентер международных конвенций по сайклу Виталий Вознюк.

Кроме того, с 9:00 до 18:00 все желающие смогут присоединиться к фитнес-урокам по современным направлениям, которые будут проходить ежечасно.