Тренировки по настольному теннису возобновились в Люберцах

Занятия стартовали в обновленном корпусе стадиона. Они проходят по вторникам, четвергам и субботам.

Участники проекта «Активное долголетие» возобновили занятия 3 января. Тренировки проходят в отремонтированном корпусе стадиона «Урожай» в поселке Томилино.

«Тренировки по настольному теннису посещают порядка 60 человек из Люберец, соседних муниципалитетов, а также Москвы. Это очень популярное направление», — сообщил руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

По просьбе занимающихся стены в зале перекрасили в зеленый цвет. В рамках ремонта полностью обновили зал для занятий, кабинеты тренеров, раздевалки, туалетные комнаты и коридоры. Также оборудовали две новые раздевалки с душевыми, отремонтировали входную группу, фойе и два тренировочных зала, заменили инженерные коммуникации.