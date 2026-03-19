Тренировки по эвакуации прошли в нескольких округах Московской области

В среду, 18 марта, работники пожарно-спасательных частей территориального управления №4 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировки по эвакуации в Дмитровском, Талдомском, Сергиево-Посадском и Клинском городских округах.

Начальник территориального управления Алексей Бабенко сообщил, что главная цель мероприятий — отработка действий граждан при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

Перед началом учебной эвакуации огнеборцы провели инструктаж с участниками тренировок. Они объяснили план эвакуации, маршруты движения, действия при сигнале тревоги и правила поведения после выхода из здания. Тренировка начиналась с условного сигнала тревоги. Граждане действовали согласно плану: представители администрации объектов открывали эвакуационные выходы, отключали электроэнергию, после чего все быстро покидали помещения по запасным выходам и уходили в безопасное место.

По завершении эвакуации руководители учреждений и педагогический состав провели поименную перекличку. Ответственные лица доложили об отсутствии людей в зданиях и о соблюдении нормативных сроков эвакуации.