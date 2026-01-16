Тренировки лыжников начались в обновленном лесопарке в Люберцах

Воспитанники отделения лыжных гонок спортивной школы «Орбита» приступили к тренировкам на обновленной трассе в лесопарке «Чемпион». Сейчас спортсмены 2010 и 2011 годов рождения активно готовятся к областным соревнованиям, которые пройдут на этой неделе в Красногорске.

Директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош рассказал, что технология обустройства лыжни состоит из трех основных этапов: выравнивание и уплотнение трассы, обработка некачественных участков и «нарезка» классической лыжни. В течение всего зимнего периода трассу будут регулярно обновлять, поддерживая ее в рабочем состоянии.

«Сейчас темнеет рано, а благодаря освещению, которое появилось в лесопарке после реконструкции, мы можем проводить тренировки и в вечернее время. Это здорово», — отметила тренер спортсменов, призер Олимпиады в Ванкувере Наталья Коростелева.

Напомним, лесопарк «Чемпион» был открыт после реконструкции в декабре прошлого года. Работы на территории выполнили в экостиле с сохранением природного рельефа и ландшафта.