Тренировка по самбо для юных спортсменов прошла в Воскресенске

В рамках партийного проекта «Выбор сильных» в Воскресенске для юных спортсменов провели тренировку по самбо. Ребята выполнили упражнения на развитие координации и отработали базовые приемы этого вида единоборства.

Занятие посетил президент Федерации самбо городского округа Воскресенск, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов. По его словам, самбо помогает формировать характер, воспитывает уважение к сопернику и дисциплину.

«Радует, что даже начинающие ребята проявляют большой интерес и стремление развиваться. Это говорит о том, что у спорта в Воскресенске — большое будущее», — отметил Андрей Баранов.

Юные спортсмены выполнили упражнения на быстроту реакции, координацию и развитие выносливости. Также они отработали основные элементы и приемы этого вида единоборства.

Отметим, что проект «Выбор сильных» реализуется при содействии партии «Единая Россия». Программа помогает прививать подрастающему поколению любовь к спорту и создавать доступную среду для занятий.