Тренировка по самбо для юных спортсменов прошла в Воскресенске
Спортивное мероприятие было организовано в рамках проекта «Единой России» «Выбор сильных». Занятие посетил президент Федерации самбо городского округа, исполнительный секретарь местного отделения партии Андрей Баранов.
На тренировке ребята выполняли базовые физические упражнения, развивали выносливость, отрабатывали координацию и изучали ключевые приемы и элементы самбо, в том числе тактические.
Андрей Баранов отметил, что этот вид борьбы помогает молодежи формировать характер, воспитывает уважение к сопернику и дисциплину. «Радует, что даже начинающие ребята проявляют большой интерес и стремление развиваться. Это говорит о том, что у спорта в Воскресенске — большое будущее», — сказал он.
Напомним, проект «Выбор сильных» направлен на вовлечение молодежи в спорт, создание доступной среды для занятий и укрепление традиций здорового образа жизни.