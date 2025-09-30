Тренировка по самбо для юных спортсменов прошла в Воскресенске

На тренировке ребята выполняли базовые физические упражнения, развивали выносливость, отрабатывали координацию и изучали ключевые приемы и элементы самбо, в том числе тактические.

Андрей Баранов отметил, что этот вид борьбы помогает молодежи формировать характер, воспитывает уважение к сопернику и дисциплину. «Радует, что даже начинающие ребята проявляют большой интерес и стремление развиваться. Это говорит о том, что у спорта в Воскресенске — большое будущее», — сказал он.

Напомним, проект «Выбор сильных» направлен на вовлечение молодежи в спорт, создание доступной среды для занятий и укрепление традиций здорового образа жизни.