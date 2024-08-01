Тренировка по летнему биатлону прошла в спортшколе в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Тренер Андрей Аверьянов, подготовивший призеров первенства Белоруссии, провел тренировку по летнему биатлону в Химках. Он прокачал навыки воспитанников спортивной школы по зимним видам спорта.

Юные спортсмены под руководством тренера сделали разминку, а после выполнили основные упражнения для улучшения навыков.

«Биатлон — технически сложный вид спорта. Не у каждого получается совместить сразу лыжи и стрельбу. Как правило, результат проделанной работы у начинающих спортсменов проявляется года через четыре», — поделился Аверьянов.

Отметим, что взрослые биатлонисты тренируются пять раз в неделю, юниоры — три. При этом в период сборов спортсмены уделяют практически все время физической подготовке и совершенствуют стрельбу.

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