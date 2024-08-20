Тренировка по интерактивному ориентированию пройдет в Химках 25 августа

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Воспитанники спортивной школы имени Горелова проведут открытую тренировку по интерактивному ориентированию в Химках. Принять участие сможет любой желающий.

Мероприятие пройдет 25 августа в парке «Экоберег» на стационарной трассе. Тренировка рассчитана на людей любого возраста и уровня подготовки. Жителям предстоит пройти трассу, используя смартфон.

Участники на интерактивной карте будут видеть дистанцию и расположение контрольных пунктов, на каждом из которых будет отображен QR-код. Его нужно считать, наведя камеру телефона.

К концу тренировки программа покажет время прохождения дистанции каждого ориентировщика.

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