Тренировка по хоккею для пенсионеров прошла в Воскресенске

В рамках местного партийного проекта «Единой России» «Хоккейное долголетие» пенсионеры из городского округа Воскресенск после летнего перерыва снова встретились на льду. Инициатива направлена на поддержание здоровья и активного образа жизни людей старшего возраста.

Руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов, который сам входит в состав команды проекта «Хоккейное долголетие», поздравил участников с прошедшим Днем физкультурника. Он пожелал собравшимся успехов на льду в новом сезоне.

«Этот проект доказывает, что возраст — не помеха для активной жизни и занятий спортом. Главное — желание и стремление к здоровому образу жизни. И хоккей — отличный способ оставаться в форме, сохранять бодрость духа и продлевать свою молодость», — отметил Сергей Слепов.

Матчи проекта «Хоккейное долголетие» продолжатся и дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.