Тренировка по эвакуации прошла в центре имени Рошаля в Красногорске

В Подмосковье 3 июня прошел очередной ежеквартальный Единый день тренировок по эвакуации. Тревожные сигналы прозвучали на важных социальных объектах, среди которых — Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

Это медицинское учреждение обслуживает детей не только из Московской области, но и из разных регионов России. В дневное время в центре может находиться до 1,5 тысячи человек, а ночью — около 685, большинство из которых — дети.

В мероприятии участвовали 15-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы и отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красногорск. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Красногорска отработали организацию оперативного штаба при условном возгорании, эвакуацию маломобильных пациентов и тушение пожаров в медицинском учреждении. Тренировка прошла успешно, все поставленные задачи были выполнены полностью.