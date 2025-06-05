Тренировка по эвакуации прошла в центре имени Рошаля в Красногорске

В Подмосковье 3 июня прошел очередной ежеквартальный Единый день тренировок по эвакуации. Тревожные сигналы прозвучали на важных социальных объектах, среди которых — Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.
Это медицинское учреждение обслуживает детей не только из Московской области, но и из разных регионов России. В дневное время в центре может находиться до 1,5 тысячи человек, а ночью — около 685, большинство из которых — дети.
В мероприятии участвовали 15-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы и отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красногорск. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Красногорска отработали организацию оперативного штаба при условном возгорании, эвакуацию маломобильных пациентов и тушение пожаров в медицинском учреждении. Тренировка прошла успешно, все поставленные задачи были выполнены полностью.
Такие учения входят в комплексную программу по профилактике чрезвычайных ситуаций и подготовке персонала и жителей к возможным опасностям. Практические тренировки позволяют выявлять слабые места, улучшать слаженность действий при эвакуации, особенно в учреждениях с большим количеством людей, и формировать у населения ответственное отношение к вопросам безопасности.
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