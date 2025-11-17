Тренировка ко Дню самбо с участием главы округа прошла в Дубне

День самбо отметили в Дубне. К нему приурочили необычный мастер-класс.

Занятие провели победитель первенства мира Михаил Спориш и чемпион первенства Московской области его брат Роман. Оба входят в состав сборной России.

Спортсмены тренируются под руководством мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, судьи международного класса, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Николая Малышева. У него занимался в детстве и продолжает тренировки сейчас глава Дубны Максим Тихомиров.

«Наш президент не раз отмечал, что самбо воспитывает в человеке стойкость, самодисциплину и умение преодолевать трудности. В Дубне самбо занимает особое место. Наша спортшкола стала точкой роста для сотен ребят, и здесь выросло уже не одно поколение чемпионов. Это пространство, где ежедневный труд превращается в достижения, а поддержка тренеров и команды помогает каждому раскрыть свой потенциал. Мы искренне гордимся нашими спортсменами и их победами», — сказал Максим Тихомиров.