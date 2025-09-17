Тренировка каратистов под открытым небом прошла в Королеве

Воспитанники спортивной школы Рамила Гасанова вышли на тренировку на свежем воздухе. Занятие состоялось 16 сентября в обновленном сквере у проходной РКК «Энергия».

Юные спортсмены выполняли физические упражнения, отрабатывали различные боевые приемы и демонстрировали навыки, приобретенные на регулярных тренировках. Жители Королева, которые прогуливались в сквере, с интересом наблюдали за выступлением каратистов и оценили их мастерство.

В «Школе чемпионов», основателем и руководителем которой является Рамил Гасанов, разными видами боевых искусств занимается более 400 детей. Воспитанники спортивной школы не раз побеждали на чемпионатах мира, Европы, России, становились победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.