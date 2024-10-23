Тренинги против эмоционального выгорания начались в колледже «Подмосковье»

Занятия по профилактике психоэмоционального выгорания у педагогов начались в колледже «Подмосковье». Подробнее о программе рассказали в Министерстве образования Московской области.

Первый урок посвятили профилактике стресса в педагогической деятельности. Участники освоили упражнения для восстановления сил и оптимизации эмоционального состояния, познакомились с техниками планирования и эффективной работы.

На занятии провели тренинги и мастер-классы, часть информации преподнесли в игровой форме. Использовались также арт-терапия и медитативное рисование.

«Мы использовали технику право-полушарного рисования, которая помогает раскрепоститься, войти в состояние потока и снять творческий блок. Это также прекрасный способ провести время с коллегами», — поделилась социальный педагог Колледжа «Подмосковье» Дина Войтович.

Тренинги помогут преподавателям выстраивать эффективное взаимодействие с коллегами и студентами, поддерживать психологическую готовность к работе и повысить стрессоустойчивость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в подмосковных школах работают 52 тысячи талантливых педагогов, которые каждый день дарят ребятам новые знания и вдохновляют их на новые открытия и достижения.