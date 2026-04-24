Тренинг волонтеров прошел в Люберцах

21 апреля в России стартовало онлайн-голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство округа — процесс, в который вовлечены жители всех возрастов. Им предложено выбрать один из объектов для дальнейшего благоустройства. Задачей администрации и других волонтеров перед началом онлайн-процедуры является проработка алгоритма действий и общения с жителями, снятие ненужных страхов.

«Необходимо убедить людей в том, что это действительно важно и не страшно. Я участвую в этом проекте на протяжении пяти лет и была в моменте, когда наши территории выигрывали. Это очень классно, ты видишь, как преображаются территории, как люди собственными руками, голосуя, показывают, что им небезразличен город и что они готовы его менять таким способом», — поделилась волонтер Вероника Пак.