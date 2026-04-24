Тренинг волонтеров прошел в Люберцах
Обучающее мероприятие для добровольцев было организовано в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Волонтеров готовили к большой работе, которая предстоит им в ближайшие полтора месяца.
21 апреля в России стартовало онлайн-голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство округа — процесс, в который вовлечены жители всех возрастов. Им предложено выбрать один из объектов для дальнейшего благоустройства. Задачей администрации и других волонтеров перед началом онлайн-процедуры является проработка алгоритма действий и общения с жителями, снятие ненужных страхов.
«Необходимо убедить людей в том, что это действительно важно и не страшно. Я участвую в этом проекте на протяжении пяти лет и была в моменте, когда наши территории выигрывали. Это очень классно, ты видишь, как преображаются территории, как люди собственными руками, голосуя, показывают, что им небезразличен город и что они готовы его менять таким способом», — поделилась волонтер Вероника Пак.
Волонтеры подчеркивают, что важен не сам сбор голосов, а осознанность выбора и понимание, что решение жителей напрямую влияет на будущее округа. Инструктаж в рамках проекта пройден. Впереди добровольцев ждут полтора месяца работы на нескольких точках, среди которых — Центральный и Наташинский парки, станция Люберцы-1, образовательные учреждения округа.