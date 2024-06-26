Тренинг «Продвигаем Telegram-канал в СМИ» проведут для подмосковных предпринимателей

Тренинг для подмосковных предпринимателей «Продвигаем Telegram-канал в СМИ» проведут 4 июля в Москве. Бесплатный урок организовал региональный центр «Мой бизнес».

Как пояснили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, слушатели узнают, как создать по-настоящему цепляющий заголовок, правила написания продающих постов, как не потерять подписчиков и привлечь на свой канал новую аудиторию.

Кроме того, участникам тренинга расскажут, публикации в каких СМИ помогут развитию личного бренда и какие темы актуальны сегодня.

Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия до 9 утра 4 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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