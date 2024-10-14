Тренинг по уходу за собаками провели в Лобне
В Центральном парке Лобни состоялся праздник «Человек собаке друг». Организаторы подготовили фотозону, барахолку, тренинг и конкурс костюмов.
Лобненцы узнали много полезной информации о домашних животных на тренинге. Они также продемонстрировали костюмы, которые подготовили для своих собак.
Помимо этого, в Центральном парке работали фотозона и барахолка, где каждый мог взять или оставить одежду, игрушки и миски.
Приют «Пора по домам» показал собак, которые проживают у них. Одна семья из Лобни забрала животное, и питомец обрел хозяев.
Организаторы также подготовили для детей мастер-класс по росписи фигурок собак, мисок и подставок для намордников.
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