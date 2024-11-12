Тренинг по поиску клиентов проведут для предпринимателей Подмосковья 20 ноября

Онлайн-практикум для предпринимателей Московской области на тему «Как расширить рынки и найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний» пройдет 20 ноября. Участники узнают о федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, на вопросы предпринимателей ответит заместитель руководителя дирекции международной деятельности АО «Корпорация „МСП“» Максим Астапенков.

Он даст рекомендации, как с помощью цифровой платформы МСП.РФ найти новых бизнес-партнеров, получить государственную поддержку в проведении переговоров и заключений сделок, а также войти в Реестр промышленных компаний.

Начало семинара в 11:00. Ссылка для регистрации и подключения к трансляции: ­­­­­­­­ https://clck.ru/3EZLsi.

В ведомстве напомнили, что на цифровой платформе МСП.РФ представлено более 300 российских и зарубежных производственных и торговых компаний.