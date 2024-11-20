Тренинг по конфликтологии пройдет в Лобне 22 ноября

Психолог Юлия Иванова проведет тренинг по конфликтологии для пенсионеров в Лобне 22 ноября. Она расскажет, почему возникают ссоры и как решить разногласия.

Тренинг пройдет в детской библиотеке городского округа для людей серебряного возраста на тему «Правила бесконфликтного общения». Слушатели узнают, почему возникают конфликты, а также как выйти из ссоры с наименьшими потерями и наибольшей пользой.

Консультация будет полезна тем, кто стремится улучшить свои коммуникативные навыки и создать гармоничные отношения с окружающими.

Детская библиотека располагается в доме № 3 на улице Циолковского. Тренинг запланирован на 15:00. Запись открыта по телефону: 8 (906) 782-60-63.

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