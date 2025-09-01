Тренинг по безопасности перед началом учебного года прошел в школах Мытищ

Учения по безопасности в школах прошли по всей России перед началом учебного года. Участвовали сотрудники Росгвардии и охраны, учителя и школьники.

Провели мероприятие по безопасности во всех школах городского округа Мытищи, школа № 36 в деревне Бородино — не исключение. Отработали поведение в двух сценариях. Первый предполагал вооруженное нападение. Второй — обнаружение взрывного устройства, когда нападающие уже обезврежены.

«Наша школа оснащена современными технологиями и средствами защиты. В здании 12 эвакуационных выходов, подключенных к системе контроля и управления доступом, поэтому при срабатывании пожарной сигнализации эти выходы автоматически открываются. Тревожная сигнализация школы подключена напрямую к Росгвардии. Сигнал мгновенно поступает в правоохранительные органы, что обеспечивает оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации», — рассказал Дмитрий Куприянов, заместитель директора по безопасности школы № 36.

Подобные мероприятия по безопасности будут проводить в течение учебного года, чтобы отрабатывать и закреплять навыки, как практические, так и теоретические.