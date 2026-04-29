Тренеры подмосковного центра компетенций прошли оценку федеральных экспертов

Тренеры Регионального центра компетенций Московской области (РЦК МО) успешно завершили этап супервизии. Их работу оценили специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК), сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Супервизия — это часть процесса сертификации региональных Центров компетенций. Они оказывают помощь предприятиям, участвующим в федеральном проекте «Производительность труда», в внедрении принципов бережливого производства.

Эксперты ФЦК посетили подмосковные предприятия, участвующие в проекте, и оценили, как тренеры РЦК МО проводят обучающие тренинги «Картирование» и «Система 5С». Также они проверили, как коллеги из РЦК МО организуют обучение на «Фабрике производственных процессов».

Руководитель Регионального центра компетенций Московской области Денис Медведев отметил: «Супервизия — не экзамен, а точка роста, зеркало протекающих в нашей команде процессов. Успешное ее прохождение — показатель зрелости команды РЦК МО».

Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», необходимо подать заявку на IT-платформе производительность.рф.

Более подробную информацию о поддержке бизнеса в Московской области можно найти на инвестиционном портале региона.