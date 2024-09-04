Тренеры по хоккею и атлетике из Мытищ получили жилищные сертификаты

Обладателями сертификатов на покупку жилья стали Максим Яшин — тренер спортивной школы олимпийского резерва по хоккею и Владислав Самарин — тренер по легкой атлетике и адаптивному спорту школы «Авангард». Половину от стоимости будущей квартиры в качестве первого взноса они получат от региона по программе «Социальная ипотека». Компенсация суммы основного долга будет выплачиваться ежемесячно в течение 10 лет. Владельцам сертификатов останется выплатить только проценты.

Максим Яшин тренирует спортсменов команды «Атлант» — юношей 2009 года рождения. Работает в специализированной школе олимпийского резерва по хоккею Московской области. Хоккеисты под его руководством становятся призерами и победителями соревнований различного уровня.

Станислав Самарин много лет работает тренером в отделении адаптивного спорта. Он стал чемпионом России в дистанциях на 100 и 200 метров совместно с незрячей спортсменкой Татьяной Альмухаметовой, а также завоевал первенство на летних Играх паралимпийцев.

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