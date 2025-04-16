Тренеры из Люберец встретились с чемпионом мира по джиу-джитсу Джеффри Монсоном

Тренеры спортивного центра «Торнадо» в Люберцах поучаствовали в обучающем семинаре совместно с легендой смешанных единоборств, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффри Монсоном. Мероприятие прошло в Волгограде.

В семинаре приняли участие Павел Ворсин и Сергей Дмитриев.

«В минувшие выходные в Волгограде прошел спарринговый семинар по тхэквондо от Международной федерации. Он проходит два раза в год на протяжении семи лет. Организаторы приглашают ведущих тренеров страны для обмена опытом, а также повышения квалификации спортсменов и тренерского штаба. В этом году среди ведущих обучающего семинара был чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, легенда смешанных единоборств Джеффри Монсон», — рассказал руководитель ЦСП «Торнадо» Павел Ворсин.

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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В семинаре приняли участие более 100 спортсменов и тренеров Федерации тхэквондо в Волгограде.

«За восемь часов разобрали методики преподавания и технико-тактические аспекты ведения соревновательного спарринга. Отмечу высокий уровень подготовки спортсменов и квалификации тренеров», — добавил Павел Ворсин.

Руководитель центра «Торнадо» в Люберцах поблагодарил президента Федерации тхэквондо Волгоградской области Ивана Селезнева за приглашение и организацию мероприятия.

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