Тренеры из Люберец встретились с чемпионом мира по джиу-джитсу Джеффри Монсоном

Тренеры спортивного центра «Торнадо» в Люберцах поучаствовали в обучающем семинаре совместно с легендой смешанных единоборств, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффри Монсоном. Мероприятие прошло в Волгограде.

В семинаре приняли участие Павел Ворсин и Сергей Дмитриев.

«В минувшие выходные в Волгограде прошел спарринговый семинар по тхэквондо от Международной федерации. Он проходит два раза в год на протяжении семи лет. Организаторы приглашают ведущих тренеров страны для обмена опытом, а также повышения квалификации спортсменов и тренерского штаба. В этом году среди ведущих обучающего семинара был чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, легенда смешанных единоборств Джеффри Монсон», — рассказал руководитель ЦСП «Торнадо» Павел Ворсин.