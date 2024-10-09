Тренер по адаптивному спорту в Мытищах получил господдержку на жилье

Владислав Самарин из Мытищ сможет приобрести квартиру на льготных условиях. Ему вручили сертификат в рамках действующей социальной программы.

Покупка жилья для медиков, учителей, тренеров, молодых ученых и специалистов в области оборонно-промышленного комплекса стала более доступной благодаря программе «Социальная ипотека». Программа создана в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Возможность приобрести жилье на льготных условиях по программе недавно появилась и у тренера адаптивного спорта из Мытищ Владислава Самарина.

Владислав начинал свой профессиональный путь с бальных танцев, потом в его жизни появилась легкая атлетика, ей он посвятил 10 лет, а с 2018 года стал тренировать детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сертификат мужчина уже получил, осталось найти подходящее жилье, по его словам, желательно недалеко от места работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».